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      Под Киевом взорвалось авто с ребенком – мальчик в реанимации: фото

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      Под Киевом взорвалось авто с ребенком – мальчик в реанимации
      Под Киевом взорвалось авто с ребенком – мальчик в реанимации / Информатор

      В Киевской области, Фастовском районе, произошел инцидент, в результате которого получили серьезные травмы два человека. В одном из сел района водитель Hyundai Elantra припарковал автомобиль возле собственного дома, после чего авто взорвалось.

      Происшествие случилось в селе Кожанка. На время взрыва, в салоне авто вместе с водителем также находился 3-летний мальчик. Его в тяжелом состоянии забрала карета скорой помощи. Об этом сообщает Информатор.

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      Как утверждают правоохранители, мужчина возвращался домой и перевозил в автомобиле 30-литровый газовый баллон, который взял для собственных нужд. Когда Hyundai подъехал к месту назначения, то емкость взорвалась. На место сразу вызвали спасателей, медиков и полицию.

      На час вибуху, у салоні авто разом із водієм також перебував і 3 річний хлопчик
      На время взрыва, в салоне авто вместе с водителем также находился 3-летний мальчик

      В результате взрыва у 3-летнего мальчика обгорело 40% тела. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Водитель получил ожоги обеих рук. На данный момент следствие устанавливает все детали произошедшего.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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