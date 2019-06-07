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      Під Києвом вибухнуло авто з дитиною – хлопчик в реанімації: фото

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      Під Києвом вибухнуло авто з дитиною – хлопчик в реанімації
      Під Києвом вибухнуло авто з дитиною – хлопчик в реанімації / Інформатор

      У Київській області, у Фастівському районі, трапився інцидент, внаслідок якого отримали серйозні травми дві людини. У одному із сіл району водій Hyundai Elantra припаркував автомобіль біля власного будинку, опісля чого авто вибухнуло.

      Подія трапилась у селі Кожанка. На час вибуху, у салоні авто разом із водієм також перебував і 3 річний хлопчик. Його у важкому стані забрала карета швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор.

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      Як стверджують правоохоронці, чоловік повертався додому і перевозив в автомобілі 30-літровий газовий балон, який взяв для власних потреб. Коли Hyundai під'їхав до місця призначення, то ємність вибухнула. На місце одразу викликали рятувальників, медиків і поліцію.

      На час вибуху, у салоні авто разом із водієм також перебував і 3 річний хлопчик
      На час вибуху, у салоні авто разом із водієм також перебував і 3 річний хлопчик

      В результаті вибуху у 3-річного хлопчика обгоріло 40% тіла. Його у важкому стані доставили в реанімацію. Водій отримав опіки обох рук. На даний момент слідство встановлює всі деталі події.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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