Под Макеевкой пьяные боевики попали в смертельную аварию: блогер показал фото

В ночь на воскресенье, 26 августа, в оккупированной Макеевке Донецкой области пьяные пророссийские боевики попали в аварию на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Кирова. В результате ДТП погибли 2 мужчин, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.

Об этом в Twitter написал блогер под ником Necro Mancer.

"Это надо же было попасть под железнодорожный состав при нынешней нагрузке. До начала комендантского часа спешили успеть, что ли", – написал блогер.

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Согласно сообщению "полиции" пророссийских боевиков Донбасса, в мотоцикле, который попал под грузовой поезд, находились 3 человека: 2 мужчин и девушка. Оба мужчины погибли, девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.