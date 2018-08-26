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Под Макеевкой пьяные боевики попали в смертельную аварию: блогер показал фото

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ДТП в Макеевке с участием пророссийских боевиков
ДТП в Макеевке с участием пророссийских боевиков / Иллюстративное фото

В ночь на воскресенье, 26 августа, в оккупированной Макеевке Донецкой области пьяные пророссийские боевики попали в аварию на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Кирова. В результате ДТП погибли 2 мужчин, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.

Об этом в Twitter написал блогер под ником Necro Mancer.

"Это надо же было попасть под железнодорожный состав при нынешней нагрузке. До начала комендантского часа спешили успеть, что ли", – написал блогер.

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Согласно сообщению "полиции" пророссийских боевиков Донбасса, в мотоцикле, который попал под грузовой поезд, находились 3 человека: 2 мужчин и девушка. Оба мужчины погибли, девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Аварии и ДТП Макеевка
Источник: 24 Канал
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