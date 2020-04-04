Под Москвой из-за взрыва газа обрушился подъезд дома: есть погибший – видео

В жилом доме в городе Орехово-Зуево, что в Московской области, произошел взрыв газа. Из-за этого обвалился подъезд дома. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, еще четверо – пострадали.

О трагедии в Подмосковье, унесшей жизни местных жителей информирует "Медуза". Обратите внимание Под Москвой военный КамАз врезался в супермаркет: фото В Орехово-Зуево при взрыве газа обвалился подъезд дома. Есть погибшие,

– говорится в сообщении. В результате взрыва обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж. Обвал дома в Подмосковье: смотрите видео В Орехово-Зуево обвалился подъезд дома