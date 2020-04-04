Под Москвой из-за взрыва газа обрушился подъезд дома: есть погибший – видео
В жилом доме в городе Орехово-Зуево, что в Московской области, произошел взрыв газа. Из-за этого обвалился подъезд дома. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, еще четверо – пострадали.
О трагедии в Подмосковье, унесшей жизни местных жителей информирует "Медуза".
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В Орехово-Зуево при взрыве газа обвалился подъезд дома. Есть погибшие,
– говорится в сообщении.
В результате взрыва обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж.
Обвал дома в Подмосковье: смотрите видео
В Орехово-Зуево обвалился подъезд дома
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