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      Под Москвой из-за взрыва газа обрушился подъезд дома: есть погибший – видео

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      Под Москвой взорвался газ / Телеграм-каналд Mash

      В жилом доме в городе Орехово-Зуево, что в Московской области, произошел взрыв газа. Из-за этого обвалился подъезд дома. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, еще четверо – пострадали.

      О трагедии в Подмосковье, унесшей жизни местных жителей информирует "Медуза".

      Обратите внимание Под Москвой военный КамАз врезался в супермаркет: фото

      В Орехово-Зуево при взрыве газа обвалился подъезд дома. Есть погибшие,
      – говорится в сообщении.

      В результате взрыва обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж.

      Обвал дома в Подмосковье: смотрите видео

       

      В Орехово-Зуево обвалился подъезд дома

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Постраждалі Жертвы Новости России Аварии и ДТП
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