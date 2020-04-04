Під Москвою через вибух газу обвалився під’їзд будинку: є загиблі – відео
У житловому будинку у місті Орехово-Зуєво, що в Московській області, стався вибух газу. Через це обвалився під’їзд будинку. Внаслідок інциденту загинули люди.
Про трагедію у Підмосков’ї, яка забрала життя місцевих жителів інформує "Медуза".
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В Орехово-Зуєво під час вибуху газу обвалився під'їзд будинку. Є загиблі,
– йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху обвалився під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. На місці працюють рятувальники.
Обвал будинку в Підмосков’ї: дивіться відео
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