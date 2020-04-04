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      Під Москвою через вибух газу обвалився під’їзд будинку: є загиблі – відео

      - Читать новость на русском
      Під Москвою вибухнув газ / Телеграм-каналд Mash

      У житловому будинку у місті Орехово-Зуєво, що в Московській області, стався вибух газу. Через це обвалився під’їзд будинку. Внаслідок інциденту загинули люди.

      Про трагедію у Підмосков’ї, яка забрала життя місцевих жителів інформує "Медуза".

      Зверніть увагу Під Москвою військовий КамАз врізався у супермаркет: фото

      В Орехово-Зуєво під час вибуху газу обвалився під'їзд будинку. Є загиблі,
      – йдеться в повідомленні.

      Внаслідок вибуху обвалився під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. На місці працюють рятувальники.

      Обвал будинку в Підмосков’ї: дивіться відео

       

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Аварії та ДТП
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