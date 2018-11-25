Под Москвой вспыхнул рынок: появились фото и видео
В российском городе Балашиха, что в Московской области, произошел масштабный пожар на местном рынке строительных материалов. Пламя успело охватить площадь 1200 квадратных метров .
Об этом сообщают местные российские СМИ.
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Очевидцы отмечают, что столб пламени и густого черного дыма поднимается на несколько десятков метров – его хорошо видно даже издалека.
Под Москвой загорелся рынок со строительными материалами/ Источник: news-r.ru
Столб дыма виден издалека/ Источник: news-r.ru
В главном управлении МЧС по Московской области отмечают, что огонь пытаются потушить 5 пожарных машин и 20 спасателей.
Позже в российском МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. Местные спасатели уверяют, что "никаких проблем нет".
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