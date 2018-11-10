Пожар в гипермаркете Петербурга: есть пострадавшие, известна причина возгорания
В субботу, 10 ноября, в результате масштабного пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге пострадало по меньшей мере 2 человека. Уже появились предварительные версии причин возгорания пожара.
Об этом со ссылкой на представителя российских экстренных служб сообщает "РИА Новости".
24 канал сообщал, что 10 ноября в Санкт-Петербурге произошел пожар в гипермаркете "Лента", сотни людей были эвакуированы. Огонь охватил площадь около 5000 квадратных метров.
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По данным источника, пострадали мужчина и женщина. Мужчина во время пожара повредил ногу, а у женщины диагностировали гипертонический криз.
Сейчас главной версией возникновения пожара считают неисправность электрооборудования под кровлей гипермаркета.
Сейчас нужно начать разбирать завалы, я думаю, что все должно завершиться хорошо, по крайней мере, чтобы не было жертв,
– заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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