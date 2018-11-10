Пожежа у гіпермаркеті Петербурга: є постраждалі, відома причина займання

У суботу, 10 листопада, внаслідок масштабної пожежі у гіпермаркеті "Лента" у Санкт-Петербурзі постраждали щонайменше 2 людей. Вже з’явилися попередні версії причин займання пожежі.

Про це з посиланням на представника російських екстрених служб повідомляє "РИА Новости".

24 канал повідомляв, що 10 листопада у Санкт-Петербурзі виникла пожежа в гіпермаркеті "Лента", сотні людей були евакуйовані. Вогонь охопив площу майже 5000 квадратних метрів.

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За даними джерела видання, постраждали чоловік і жінка. Чоловік під час пожежі пошкодив ногу, а в жінки діагностували гіпертонічний криз.

Наразі головною версією виникнення пожежі вважають несправність електрообладнання під покрівлею гіпермаркету.

Зараз потрібно почати розбирати завали, я думаю, що все має завершитися добре, принаймні, щоб не було жертв,

– заявив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.