У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа в гіпермаркеті: майже тисяча евакуйованих
У російському Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа у гіпермаркеті.
Очевидці публікують у соцмережах моторошні фото та відео пожежі, яку було видно з різних частин міста.
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Як пишуть росЗМІ, за даними головного управління МНС Росії, пожежа спалахнула на даху будівлі.
Вогонь поширився на площу майже 5 тисяч метрів квадратних і охопив практично всю будівлю гіпермаркету.
З нього евакуювали близько 800 люде. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
ТАСС повідомляє, що в будівлі впала стеля.
З кадрів, які очевидці публікують у соціальних мережах, стовп чорного диму був помітний з різних кутків міста.
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Джерело: 24 Канал
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