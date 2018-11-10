У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа в гіпермаркеті: майже тисяча евакуйованих

У російському Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа у гіпермаркеті.

Очевидці публікують у соцмережах моторошні фото та відео пожежі, яку було видно з різних частин міста.

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Як пишуть росЗМІ, за даними головного управління МНС Росії, пожежа спалахнула на даху будівлі.

Вогонь поширився на площу майже 5 тисяч метрів квадратних і охопив практично всю будівлю гіпермаркету.

З нього евакуювали близько 800 люде. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

ТАСС повідомляє, що в будівлі впала стеля.

З кадрів, які очевидці публікують у соціальних мережах, стовп чорного диму був помітний з різних кутків міста.

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Данные о пострадавших уточняются. https://t.co/r0PnpsOL0x pic.twitter.com/xpNQAzZzga — Деловой Петербург (@dprunews) 10 листопада 2018 р.

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