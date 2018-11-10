В Санкт-Петербурге масштабный пожар в гипермаркете: почти тысяча эвакуированных
В российском Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в гипермаркете.
Очевидцы публикуют в соцсетях жуткие фото и видео пожара, который был виден из разных частей города.
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Как пишут росСМИ, по данным главного управления МЧС России, пожар вспыхнул на крыше здания.
Огонь распространился на площадь почти 5 тысяч квадратных метров и охватил практически все здание гипермаркета.
Из него эвакуировали около 800 человек. Информации о погибших или пострадавших нет.
ТАСС сообщает, что в здании рухнул потолок.
По кадрам, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, понятно, что столб черного дыма был виден из разных уголков города.
Напомним, 25 марта произошел пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". Тогда в пожаре погибли 64 человека, среди которых был 41 ребенок.