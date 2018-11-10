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      В Санкт-Петербурге масштабный пожар в гипермаркете: почти тысяча эвакуированных

      290 Читати новину українською
      В Санкт-Петербурге сгорел гипермаркет "Лента"
      В Санкт-Петербурге сгорел гипермаркет "Лента" / Кадр из видео

      В российском Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в гипермаркете.

      Очевидцы публикуют в соцсетях жуткие фото и видео пожара, который был виден из разных частей города.

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      Как пишут росСМИ, по данным главного управления МЧС России, пожар вспыхнул на крыше здания.

      Огонь распространился на площадь почти 5 тысяч квадратных метров и охватил практически все здание гипермаркета.

      Из него эвакуировали около 800 человек. Информации о погибших или пострадавших нет.

      ТАСС сообщает, что в здании рухнул потолок.

      По кадрам, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, понятно, что столб черного дыма был виден из разных уголков города.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сгорел гипермаркет Лента... Жаль.

      Допис, поширений Dmitry Abramov (@dmitab)

      Напомним, 25 марта произошел пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". Тогда в пожаре погибли 64 человека, среди которых был 41 ребенок.

      Теги: Пожар в Кемерово Пожар Новости России
      Источник: 24 Канал
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