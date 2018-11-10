В Санкт-Петербурге масштабный пожар в гипермаркете: почти тысяча эвакуированных

В российском Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в гипермаркете.

Очевидцы публикуют в соцсетях жуткие фото и видео пожара, который был виден из разных частей города.

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Как пишут росСМИ, по данным главного управления МЧС России, пожар вспыхнул на крыше здания.

Огонь распространился на площадь почти 5 тысяч квадратных метров и охватил практически все здание гипермаркета.

Из него эвакуировали около 800 человек. Информации о погибших или пострадавших нет.

ТАСС сообщает, что в здании рухнул потолок.

По кадрам, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, понятно, что столб черного дыма был виден из разных уголков города.

В "Ленте" на Обводном канале 54 спасателя тушат пожар



Данные о пострадавших уточняются. https://t.co/r0PnpsOL0x pic.twitter.com/xpNQAzZzga — Деловой Петербург (@dprunews) 10 листопада 2018 р.

Напомним, 25 марта произошел пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". Тогда в пожаре погибли 64 человека, среди которых был 41 ребенок.