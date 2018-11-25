10:28
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Під Москвою спалахнув ринок: з'явилися фото та відео

      764 Читать новость на русском
      Під Москвою сталася масштабна пожежа на ринку з будівельними матеріалами
      Під Москвою сталася масштабна пожежа на ринку з будівельними матеріалами / Фото з відкритих джерел

      У російському місті Балашиха, що в Московській області, сталася масштабна пожежа на місцевому ринку будівельних матеріалів. Полум'я встигло охопити площу 1200 квадратних метрів .

      Про це повідомляють місцеві російські ЗМІ.

      Читайте також: Пожежа у гіпермаркеті Петербурга: є постраждалі, відома причина займання

      Очевидці зазначають, що стовп полум'я і густого чорного диму піднімається на кілька десятків метрів – його добре видно навіть здалеку.

      Москва Ринок Пожежа
      Під Москвою загорівся ринок із будівельними матеріалами/ Джерело: news-r.ru

      Москва горить ринок
      Стовп диму видно здалеку/ Джерело: news-r.ru

      У головному управлінні МНС у Московській області зазначають, що вогонь намагаються загасити 5 пожежних машин та 20 рятувальників.

      Згодом у російському МНС повідомили, що пожежу вдалося локалізувати на площі 1200 квадратних метрів. Місцеві рятувальники запевняють, що "ніяких проблем немає".

       

      Теги: Новини Росії Пожежа Москва
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 09:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 16855
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сьогодні , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 343
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 листопада , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 391
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 листопада , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 483
      Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      24 листопада , 19:00 Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      Повернись живим 1040
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Стрілянина у школі у Флориді: хто такий Ніколас Круз, що безжально вбив 17 людей
       15 лютого , 18:16
      ТОП-9 фільмів, які не варто пропустити на початку осені
       31 серпня 2015 , 06:19
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук