Під Москвою спалахнув ринок: з'явилися фото та відео

У російському місті Балашиха, що в Московській області, сталася масштабна пожежа на місцевому ринку будівельних матеріалів. Полум'я встигло охопити площу 1200 квадратних метрів .

Про це повідомляють місцеві російські ЗМІ.

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Очевидці зазначають, що стовп полум'я і густого чорного диму піднімається на кілька десятків метрів – його добре видно навіть здалеку.



Під Москвою загорівся ринок із будівельними матеріалами/ Джерело: news-r.ru



Стовп диму видно здалеку/ Джерело: news-r.ru

У головному управлінні МНС у Московській області зазначають, що вогонь намагаються загасити 5 пожежних машин та 20 рятувальників.

Згодом у російському МНС повідомили, що пожежу вдалося локалізувати на площі 1200 квадратних метрів. Місцеві рятувальники запевняють, що "ніяких проблем немає".