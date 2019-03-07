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      Под Николаевом продолжаются учения морской авиации: фото и видео

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      Вблизи Николаева продолжаются учения 10 морской авиационной бригады. Их участники тренируются круглосуточно, ведь должны научиться эвакуировать и спасать пострадавших при любых условиях и времени суток.

      Эвакуация пострадавшего, когда вертолет в воздухе, нуждается в слаженной работе всего экипажа.

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      А это не только пилоты, но и бортовые техники и спасатели. Им нужно не только поднять раненого, но и оказать ему первую неотложную помощь.

      Навчання під Миколаєвом
      Учения возле Николаева

      В составе бригады работает специальный парашютно-десантный отряд. Эти люди могут все – они и альпинисты, и водолазы, и парашютисты одновременно.

      Это те, кто будут выполнять прыжки с парашютом с различных воздушных судов, предназначенных для десантирования. Ночью, днем, при простых или сложных метеоусловиях. На сушу, на воду, на лес, в горной местности,
      – отметил Евгений Дремин, начальник спасательной парашютно-десантной группы.

      Ранее во время тренировок использовали исключительно манекены. На этот раз впервые отработали беспосадочную эвакуацию человека – на новом вертолете КА-226. Ранее он принадлежал гражданским спасателям.

      Учения продолжаются круглосуточно: в воздухе должны побывать все машины и весь летный состав.

      навчання у миколаєві
      Учения возле Николаева

      При этом – отработать задачи надо в разных условиях и в разное время.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация Вооруженные силы Украины Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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