Под Николаевом продолжаются учения морской авиации: фото и видео

Вблизи Николаева продолжаются учения 10 морской авиационной бригады. Их участники тренируются круглосуточно, ведь должны научиться эвакуировать и спасать пострадавших при любых условиях и времени суток.

Эвакуация пострадавшего, когда вертолет в воздухе, нуждается в слаженной работе всего экипажа.

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А это не только пилоты, но и бортовые техники и спасатели. Им нужно не только поднять раненого, но и оказать ему первую неотложную помощь.



Учения возле Николаева

В составе бригады работает специальный парашютно-десантный отряд. Эти люди могут все – они и альпинисты, и водолазы, и парашютисты одновременно.

Это те, кто будут выполнять прыжки с парашютом с различных воздушных судов, предназначенных для десантирования. Ночью, днем, при простых или сложных метеоусловиях. На сушу, на воду, на лес, в горной местности,

– отметил Евгений Дремин, начальник спасательной парашютно-десантной группы.

Ранее во время тренировок использовали исключительно манекены. На этот раз впервые отработали беспосадочную эвакуацию человека – на новом вертолете КА-226. Ранее он принадлежал гражданским спасателям.

Учения продолжаются круглосуточно: в воздухе должны побывать все машины и весь летный состав.



Учения возле Николаева

При этом – отработать задачи надо в разных условиях и в разное время.