Иностранные войска будут проводить учения в Украине: Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому в 2019 году подразделения вооруженных сил иностранных государств смогут проводить военные учения на территории Украины.

Речь идет об украино-американских учениях "Репид Трайдент-2019" и "Си Бриз-2019", украино-румынских учениях "Риверайна-2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка-2019" и украино-британских учениях "Вориер Вотчер-2019".

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Законом предусмотрено 40,22 миллиона гривен на расходы, связанные с организацией и проведением учений.

Заметим, что законопроекты, которые позволяют иностранным военным участвовать в учениях в Украине, принимаются ежегодно. Например, в 2017 году приняли закон, который допускал на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тысяч военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

А в 2018 году благодаря аналогичному закону украинские военные приняли участие в таких международных учениях, как "Репид Трайдент-2018", "Си Бриз-2018", "Светлая Лавина-2018", "Чистое небо-2018" и "Ривериан-2018" .