Іноземні війська проводитимуть навчання в Україні: Порошенко підписав закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким у 2019 році підрозділи збройних сил іноземних держав зможуть проводити військові навчання на території України.

Йдеться про українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2019" та "Сі Бриз – 2019", українсько-румунські навчання "Ріверайн – 2019", багатонаціональні навчання "Кленова Арка – 2019" та українсько-британські навчання "Воріер Вотчер – 2019".

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Законом передбачено 40,22 мільйона гривень на витрати, пов'язані з організацією та проведенням навчань.

Зауважимо, що законопроекти, які дозволяють іноземним військовим брати участь у навчаннях в Україні, ухвалюються щорічно. Наприклад, у 2017 році ухвалили закон, який допускав на територію України терміном до 365 днів до 3 тисяч військовослужбовців ЗС США, інших держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру" з озброєнням і військовою технікою, в тому числі і до 6 літаків та вертольотів.

А у 2018 році завдяки аналогічному закону українські військові взяли участь у таких міжнародних навчаннях, як "Репід Трайдент – 2018", "Сі Бриз – 2018", "Світла Лавина-2018", "Чисте небо – 2018" та "Ріверіан – 2018".