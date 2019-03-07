Під Миколаєвом тривають навчання морської авіації: фото та відео

Поблизу Миколаєва тривають навчання 10 морської авіаційної бригади. Їх учасники тренуються цілодобово, адже мають навчитись евакуювати та рятувати потерпілих за будь-яких умов та часу доби.

Евакуація потерпілого, коли гелікоптер у повітрі, потребує злагодженої роботи всього екіпажу.

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А це не тільки пілоти, а ще й бортові техніки та рятувальники. Їм треба не лише підняти пораненого, а й надати йому першу невідкладну допомогу.



Навчання біля Миколаєва

У складі бригади працює спеціальний парашутно-десантний загін. Ці люди можуть все – вони й альпіністи, і водолази, і парашутисти водночас.

Це ті, хто виконуватимуть стрибки з парашутом з різних повітряних суден, які призначені для десантування. Вночі, вдень, при простих чи складних метеоумовах. На сушу, на воду, на ліс, в гірській місцевості,

– зазначив Євген Дрьомін, начальник рятувальної парашутно-десантної групи.

Раніше під час тренувань використовували виключно манекени. Цього разу вперше відпрацювали безпосадкову евакуацію людини – на новому гелікоптері КА-226. Раніше він належав цивільним рятувальникам

Навчання тривають цілодобово: у повітрі мають побувати всі машини й весь льотний склад.



Навчання біля Миколаєва

При цьому – відпрацювати завдання треба у різних умовах і в різний час.