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      Под Николаевом прошли мощные учения морской пехоты: фото и видео

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      На полигоне под Николаевом проходят учения подразделений бригады морской пехоты. Военные отработали десантирование с бронетехники, действия в наступлении и боевую стрельбу. За работой украинских бойцов наблюдали канадские инструкторы. Чему научились и какие задачи отработали – читайте в материале 24 канала.

      Морская пехота отработала работу отделения в наступлении. Атаковать бойцы должны были просто с колес. По легенде учений, боевая машина с десантом во время движения сталкивается с врагом. Пока пулеметчик прижимает врага огнем, бойцы десантируются, разворачиваются и начинают атаковать противника.

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      Впрочем, еще до начала практической части, командиры отделений долго работали с инструкторами. На макете местности они пошагово рассмотрели действия каждого бойца в отдельности и всего отделения вместе.


      Бойцы рассматривают макет местности / Скриншот из видео

      Инструкторы во время учений выполняли важную роль. Все они в свое время работали с канадскими военными. На этот раз канадцы на полигоне находились исключительно в роли зрителей.

      Украинским бойцам присутствие международных наблюдателей не мешало. Они отметили, что это было дополнительной мотивацией сделать все "на отлично".

      Занятия прошли на достаточно высоком уровне благодаря нашим инструкторам, которые хорошо подготовились. У личного состава было очень большое желание, мотивация,
      – рассказал Владимир, позывной Пол, боец морской пехоты ВС Украины.

      Канадские инструкторы признались, что они не только учат, но и сами учатся. Украинская армия на сегодня имеет уникальный опыт, ведь ВСУ успешно противостоят одной из крупнейших армий мира – российской.


      Военные отрабатывают работу отделения в наступлении / Скриншот из видео

      По словам заместителя командующего морской пехоты ВСУ Дмитрия Делятицкого, боевой опыт украинских военных интересует не только канадцев, но и представителей других стран: США, Великобритании, Швеции, Австралии, Норвегии.

      Этот опыт интересен, мы открыты для этой информации. Мы здесь не только, чтобы учить, а также обмениваемся опытом, и можем кое-чему научиться у них,
      – отметил представитель миссии UNIFIER Николас Мак.

      Канадские инструкторы внимательно следили, соответствуют ли действия украинцев международным стандартам. Ведь это является залогом успешных совместных действий в случае необходимости.


      Члены подразделений бригады морской пехоты добросовестно выполняли разные упражнения/ Скриншот из видео

      Морская пехота отработала на отлично, они поразили все цели. Впрочем, военные учения на этом не закончились. Бойцы останутся на полигоне до конца мая 2020 года.

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      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Канада Вооруженные силы Украины Новости Николаева
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