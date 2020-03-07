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      Під Миколаєвом відбулися потужні навчання морської піхоти: фото й відео

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      На полігоні під Миколаєвим проходять навчання підрозділів бригади морської піхоти. Військові відпрацювали десантування з бронетехніки, дії у наступі та бойову стрільбу. За роботою українських бійців спостеріагали канадські інструктори. Чого навчилися та які завдання відпрацювали – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Морська піхота відпрацювала роботу відділення у наступі. Атакувати бійці мали просто з коліс. За легендою навчань, бойова машина з десантом під час руху стикається з ворогом. Поки кулеметник притискає ворога вогнем, бійці десантуються, розгортаються і починають атакувати противника.

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      Втім, ще до початку практичної частини, командири відділень довго працювали з інструкторами. На макеті місцевості вони покроково розглянули дії кожного бійця окремо і всього відділення разом.


      Бійці розглядають макет місцевості / Скріншот з відео

      Інструктори під час навчань виконували важливу роль. Всі вони свого часу працювали з канадськими військовими. Цього разу канадці на полігоні перебували винятково в ролі глядачів.

      Українським бійцям присутність міжнародних спостерігачів не заважала. Вони відзначили, що це було додатковою мотивацією зробити все "на відмінно".

      Заняття пройшли на досить високому рівні завдяки нашим інструкторам, які добре підготувалися. В особового складу було дуже велике бажання, мотивація,
      – розповів Володимир, позивний Пів, боєць морської піхоти ЗС України.

      Канадські інструктори зізналися, що вони не тільки вчать, але й самі вчаться. Українська армія на сьогодні має унікальний досвід, адже ЗСУ успішно протистоять одній з найбільших армій світу – російській.


      Військові відпрацьовують роботу відділення в наступі / Скріншот з відео

      За словами заступника командуючого морської піхоти ЗСУ Дмитра Делятицького, бойовий досвід українських військових цікавить не лише канадців, а й представників інших країн: США, Великої Британії, Швеції, Австралії, Норвегії.

      Цей досвід цікавий, ми відкриті для цієї інформації. Ми тут не тільки, щоб навчати, а також обмінюємось досвідом, і можемо дечому навчитися в них,
      – зазначив представник місії UNIFIER Ніколас Мак.

      Канадські інструктори уважно стежили, чи відповідають дії українців міжнародним стандартам. Адже це є запорукою успішних сумісних дій в разі необхідності.


      Члени підрозділів бригади морської піхоти сумлінно виконували різні вправи/ Скріншот з відео

      Морська піхота відпрацювала на відмінно, вони уразили всі цілі. Втім, військові навчання на цьому не закінчилися. Бійці залишаться на полігоні до кінця травня 2020 року.

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Канада Збройні сили України Новини Миколаєва
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