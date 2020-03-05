Окупанти проведи військові навчання в Криму: залучили кораблі та авіацію

В окупованому Криму Росія вкотре провела військові навчання. Під час них окупанти відпрацьовували бойові дії з завданням ударів по наземних і морських цілях. Навчання були плановими.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Росії, участь у навчаннях брали екіпажі літаків Морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту у взаємодії з корабельними силами.

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Навчання окупантів проходили в три етапи з використанням багатоцільових винищувачів Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М і літаків-розвідників Су-24МР. Загалом у маневрах було задіяно щонайменше 15 літаків. У навчаннях брали участь як досвідчені, так і молоді льотчики.

Перший етап. Вищезазначений технічний і льотний склад провів передполітну підготовку та тренувальні польоти. Водночас літаки виконали елементи спільного пілотування в парах і ланках.

Другий етап. Разом із льотчиками працювали екіпажі ракетного корабля на повітряній подушці "Самум" і ракетного катера "Шуя". Літаки відпрацьовували ухилення від умовного застосування з боку моряків переносних зенітних комплексів. Крім того, кораблі у межах тренування використали теплові пастки, а потім виконали умовні бомбометання по морських цілях.

Третій етап. Завдали ракетного та бомбового удару по десантному загону кораблів умовного супротивника. Також російські військові застосували нестандартні тактичні прийоми для виконання поставленого завдання.

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Зауважимо, що з 2014 року, коли Росія окупувала Крим і розпочала агресію проти України, поступово відбувається мілітаризація півострова. У її межах в Криму постійно проходять військові навчання. Востаннє тут окупанти брязкали зброєю та хизувалися м’язами наприкінці січня. Цього разу вони провели навчання "з пошуку та знищення повітряної цілі".