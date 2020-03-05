07:15
5 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
      Вєсті Кремля
      22:47, 4 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, 4 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Оккупанты провели военные учения в Крыму привлекли авиацию и корабли

      - Читати новину українською

      В оккупированном Крыму Россия в очередной раз провела военные учения. Во время их оккупанты отрабатывали боевые действия с нанесением ударов по наземным и морским целям. Учения были плановыми.

      Как сообщает пресс-служба Минобороны России, участие в учениях принимали экипажи самолетов Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во взаимодействии с корабельными силами.

      Интересно! Сколько российских войск в Крыму и угрожают ли они Украине: данные разведки

      Обучение оккупантов проходили в три этапа с использованием многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР. Всего в маневрах было задействовано не менее 15 самолетов. В учениях принимали участие как опытные, так и молодые летчики.

      Первый этап. Вышеупомянутый технический и летный состав провел предполетную подготовку и тренировочные полеты. В то же время самолеты выполнили элементы общего пилотирования в парах и звеньях.

      Второй этап. Вместе с летчиками работали экипажи ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" и ракетного катера "Шуя". Самолеты отрабатывали уклонения от условного применения моряками переносных зенитных комплексов. Кроме того, корабли в рамках тренировки использовали тепловые ловушки, а затем выполнили условные бомбометания по морским целям.

      Третий этап. Нанесли ракетный и бомбовый удар по десантному отряду кораблей условного противника. Также российские военные применили нестандартные тактические приемы для выполнения поставленной задачи.

      Советуем ознакомиться! Хронология аннексии Крыма: как Россия забрала полуостров

      Заметим, что с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала агрессию против Украины, постепенно происходит милитаризация полуострова. В ее рамках в Крыму постоянно проходят военные учения. Последний раз оккупанты звенели оружием и щеголяли мышцами в конце января. На этот раз они провели учения "по поиску и уничтожению воздушной цели".

      С начала года на Донбассе погибли 18 военных: поименный список
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Оружие Украина – Россия Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Легкий электротранспорт хотят узаконить: где и кто сможет на нем ездить
      Ірина Поліщук
      сегодня , 00:30 Поширення коронавірусу: як в різних країнах борються з епідемією
      Іван Яковина
      4 марта , 22:48 Аваков остается на посту министра: что об этом нужно знать
      Світлана Попова
      4 марта , 22:30 Вероятность снятия санкций ЕС с Азарова и Ставицкого – 99%, – эксперт
      Світлана Попова
      4 марта , 22:13 Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр
      Анастасія Зазуляк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук