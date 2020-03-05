Оккупанты провели военные учения в Крыму привлекли авиацию и корабли

В оккупированном Крыму Россия в очередной раз провела военные учения. Во время их оккупанты отрабатывали боевые действия с нанесением ударов по наземным и морским целям. Учения были плановыми.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, участие в учениях принимали экипажи самолетов Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во взаимодействии с корабельными силами.

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Обучение оккупантов проходили в три этапа с использованием многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР . Всего в маневрах было задействовано не менее 15 самолетов. В учениях принимали участие как опытные, так и молодые летчики.

Первый этап. Вышеупомянутый технический и летный состав провел предполетную подготовку и тренировочные полеты. В то же время самолеты выполнили элементы общего пилотирования в парах и звеньях.

Второй этап. Вместе с летчиками работали экипажи ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" и ракетного катера "Шуя". Самолеты отрабатывали уклонения от условного применения моряками переносных зенитных комплексов. Кроме того, корабли в рамках тренировки использовали тепловые ловушки, а затем выполнили условные бомбометания по морским целям.

Третий этап. Нанесли ракетный и бомбовый удар по десантному отряду кораблей условного противника. Также российские военные применили нестандартные тактические приемы для выполнения поставленной задачи.

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