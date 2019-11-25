Под посольство РФ активисты принесли туалеты: фото и видео

В Киеве под посольством Российской Федерации началась акция "Первый украинский гумконвой для России".

Десятки людей собрались возле посольства РФ из-за состояния украинских кораблей, вернувшихся из аннексированного Россией Крыма. С судов исчезло не только оружие, но и предметы быта – туалеты, кухонная плита и фонари.

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Активисты решили материально "помочь" россиянам и организовали так называемый "гумконвой". Принесли туда туалеты, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина и даже нижнее белье.

"Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченая и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям – россиянам", – рассказали организаторы акции.

Смотрите видео с акции под посольством РФ в Киеве:

Как Россия вернула Украине корабли?Россия вернула малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября. А 20 ноября все украинские суда прибыли в порт Очакова.



Корабли после года в русском плену находятся в ужасном состоянии. Да, россияне сняли на судах плафоны, розетки и даже унитазы. А еще корабли остались вообще без электроники: Нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых корабли нельзя использовать. Все это российская сторона оставила себе как "вещественные доказательства".