20:18
25 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия
      Вєсті Кремля
      18:22, 24 ноября
      Вести.UA. Жир: "Санта-Барбара" Тимошенко и Зеленского. Экономические лайфхаки от "слуг народа"
      Вєсті.UA
      12:34, 24 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Под посольство РФ активисты принесли туалеты: фото и видео

      63 Читати новину українською
      Под посольство РФ принесли туалеты / Соцсети

      В Киеве под посольством Российской Федерации началась акция "Первый украинский гумконвой для России".

      Десятки людей собрались возле посольства РФ из-за состояния украинских кораблей, вернувшихся из аннексированного Россией Крыма. С судов исчезло не только оружие, но и предметы быта – туалеты, кухонная плита и фонари.

      К слову: Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе

      Активисты решили материально "помочь" россиянам и организовали так называемый "гумконвой". Принесли туда туалеты, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина и даже нижнее белье.

      "Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченая и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям – россиянам", – рассказали организаторы акции.

      Смотрите видео с акции под посольством РФ в Киеве:

      Как Россия вернула Украине корабли?Россия вернула малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября. А 20 ноября все украинские суда прибыли в порт Очакова.

      Корабли после года в русском плену находятся в ужасном состоянии. Да, россияне сняли на судах плафоны, розетки и даже унитазы. А еще корабли остались вообще без электроники: Нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых корабли нельзя использовать. Все это российская сторона оставила себе как "вещественные доказательства".

      Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт
      сегодня
      4458
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Протесты Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
      сегодня , 20:05 Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
      Інна Жолобович 62
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 19:57 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 2355
      На право вето слід накласти вето, або Чому необхідно реформувати Раду Безпеки ООН
      сегодня , 19:00 На право вето слід накласти вето, або Чому необхідно реформувати Раду Безпеки ООН
      Блог Соцмережі 175
      Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе
      сегодня , 18:16 Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе
      Ірина Поліщук 93
      Охота на Трампа: новые серии телешоу
      сегодня , 18:00 Охота на Трампа: новые серии телешоу
      Іван Яковина 68
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук