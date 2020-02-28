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      Под Радой будет нести стражу почетный караул из нацгвардейцев

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      С 1 марта в Украине начинают церемониал почетного караула возле Верховной Рады. Ее будут нести нацгвардейцы, которые также будут поднимать государственный флаг.

      Правда, нацгвардейцы будут нести стражу под парламентом только на выходных и в праздничные дни. Об этом информирует пресс-служба аппарата Верховной Рады.

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      Несение почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятие государственного флага перед зданием Верховной Рады Украины станет постоянным церемониалом почитания государственных символов,
      – говорится в сообщении.

      Впервые почетный караул заступит под стенами Рады в воскресенье, 1 марта. Торжественное мероприятие запланировано на 12:00 возле центрального входа в Верховную Раду.

      В нем примут участие спикер парламента Дмитрий Разумков, руководитель аппарата Совета Вячеслав Штучный, народные депутаты и представители общественности.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Нацгвардія Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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