Под Радой будет нести стражу почетный караул из нацгвардейцев

С 1 марта в Украине начинают церемониал почетного караула возле Верховной Рады. Ее будут нести нацгвардейцы, которые также будут поднимать государственный флаг.

Правда, нацгвардейцы будут нести стражу под парламентом только на выходных и в праздничные дни. Об этом информирует пресс-служба аппарата Верховной Рады.

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Несение почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятие государственного флага перед зданием Верховной Рады Украины станет постоянным церемониалом почитания государственных символов,

– говорится в сообщении.

Впервые почетный караул заступит под стенами Рады в воскресенье, 1 марта. Торжественное мероприятие запланировано на 12:00 возле центрального входа в Верховную Раду.

В нем примут участие спикер парламента Дмитрий Разумков, руководитель аппарата Совета Вячеслав Штучный, народные депутаты и представители общественности.