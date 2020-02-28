Під Радою чергуватиме почесна варта з нацгвардійців

З 1 березня в Україні започатковують церемоніал почесної варти біля Верховної Ради. Її нестимуть нацгвардійці, які також будуть підіймати державний прапор.

Щоправда, нацгвардійці нестимуть варту під парламентом лише на вихідних та у святкові дні. Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради.

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Несення почесної варти Національної гвардії України та підняття державного прапору перед будівлею Верховної Ради України стане постійним церемоніалом вшанування державних символів,

– мовиться у повідомленні.

Вперше почесна варта заступить під стінами Ради у неділю, 1 березня. Урочистий захід запланований на 12:00 біля центрального входу у Верховну Раду.

У ньому візьмуть участь спікер парламенту Дмитро Разумков, керівник апарату Ради В’ячеслав Штучний, народні депутати та представники громадськості.