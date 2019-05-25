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      Под Радой устроили акцию в поддержку плененных Россией моряков: фото

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      Под Радой устроили акцию в поддержку плененных Россией моряков
      Под Радой устроили акцию в поддержку плененных Россией моряков / hromadske.ua

      На Майдане Независимости в Киеве люди вышли на акцию, чтобы поддержать 24 пленных Россией украинских моряков. Государство-агрессор захватило их возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      На акцию пришли чуть больше 100 человек, пишет "Громадское".

      Читайте также: Посол рассказал, что заставит Россию освободить украинских моряков

      Люди выкрикивают имена каждого из 24 моряков, которых удерживают в РФ. Они призывают других поддерживать украинских граждан, которых держат в российских СИЗО.

      Неравнодушные держат в руках государственные флаги, военно-морской флаг Украины, плакаты, а также бумажные корабли.

      полонені українські моряки верховна рада акція
      Под Верховной Радой проходит акция в поддержку пленных моряков

      Акцию организовали политические партии "Украинская галицкая партия", "Сила Людей" и "Демократическая Сокира".

      Украина через Международный суд пытается обязать Россию освободить всех 24 украинских моряков. В то же время РФ утверждает, что жалоба "не имеет смысла". Международный трибунал уже завершил слушания по делу моряков и обязал Россию отпустить захваченных моряков.

      Как украинские моряки попали в российский плен? 5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов.

      Моряков отправили в московские СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Украинские моряки в плену Заложники Конфликт в Азовском море Новости Киева
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