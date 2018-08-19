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Под Винницей автомобиль выехал на встречную полосу: водитель погиб, 7 человек госпитализировано

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Фото с места ДТП под Винницей
Фото с места ДТП под Винницей / Фото пресс-службы полиции

Сегодня, 19 августа, около 5 часов на объездной дороге Винницы произошло столкновение автомобиля "Volkswagen Passat" и микроавтобуса "FIAT Ducato". В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще 7 человек, в том числе, 3-летний ребенок, госпитализировано.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Водитель автомобиля "Volkswagen Passat", который двигался в сторону Винницы, выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 33-летний житель г. Тернополь, погиб на месте происшествия, его жена и 3-летняя дочь госпитализированы с травмами различной степени тяжести,
– сообщили в полиции.

Кроме того, по предварительной информации, в ДТП пострадало пять жителей Тернопольской области, которые ехали в микроавтобусе "FIAT Ducato". В больницу для осмотра доставили трех несовершеннолетних из этого же транспортного средства.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы.


Фото с места ДТП под Винницей


В ДТП погиб водитель легковушки, 7 человек госпитализировано
 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Винница
Источник: 24 Канал
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