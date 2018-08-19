Під Вінницею автомобіль виїхав на зустрічну смугу: водій загинув, 7 людей госпіталізовані

Сьогодні, 19 серпня, близько 5-ї години на об’їзній дорозі Вінниці сталося зіткнення автомобіля "Volkswagen Passat" та мікроавтобуса "FIAT Ducato". Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля, ще 7 осіб, в тому числі, 3-річна дитина, госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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Водій автомобіля "Volkswagen Passat", який рухався в бік Вінниці, виїхав на зустрічну смугу руху. Внаслідок цього сталося зіткнення з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля, 33-річний житель м. Тернопіль, загинув на місці події, його дружина та 3-річна донька госпіталізовані з травмами різного ступеню важкості,

– повідомили у поліції.

Крім того, за попередньою інформацією, в ДТП постраждали п’ятеро мешканців Тернопільської області, які їхали в мікроавтобусі "FIAT Ducato". В лікарню для огляду доставлені трьох неповнолітніх з цього ж транспортного засобу.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачене покарання – до 8 років позбавлення волі.



Фото з місця ДТП під Вінницею