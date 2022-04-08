Подают патроны: почему Украина воюет не только с Россией, но и с Беларусью

Сколько бы граждан Беларуси ни воевало в рядах ВСУ, сколько бы рассказов о диверсиях на железной дороге ни звучало в соцсетях, участие страны Лукашенко в боевых действиях против Украины не подлежит сомнению. Даже при отсутствии непосредственно армии РФ на нашей территории Украина напрямую воюет с двумя странами.

Как утверждают источники 24 канала в разведке, несмотря на отчаянные попытки белорусского диктатора не посылать своих солдат на Волынь, военные РБ каждый день выполняют работы в тылу для бомбардировок и ракетных ударов по Украине.

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Белорусы занимаются транспортировкой топлива, снарядов, бронетехники и личного состава российских захватчиков. И это касается не только военных, но и частично гражданских.

Тихонько осуждают или громко одобряют

Нельзя сказать, что начало полномасштабной войны с территории Беларуси стало сюрпризом для жителей "оккупированной" Россией страны. Они вполне понимали, что войска РФ обязательно пойдут на Украину, если получат соответствующий приказ.

Знали белорусы и то, что вероятен вариант непосредственного участия их армии в боевых действиях.

При этом никаких акций протеста или какого-либо сопротивления режиму никто не видел. Единицы поехали в Украину участвовать в войне на нашей стороне. Другие же наблюдали за тем, как их страна оказывается в еще более жесткой изоляции.

Часть населения успела уехать из страны и теперь жалуется на притеснения "не таких белорусов" за границей. Реального противодействия войне со стороны белорусского народа не было. Вместо этого не было даже хоть каких-то решительных действий – одни тихонько осудили путинскую "спецоперацию", а другие же, наоборот, громко ее одобряют.

"Мирный народ" получил войну

История фактической оккупации Беларуси, конечно, начинается задолго до 2020 года. Путин тщательно готовился к нападению на Украину, делал новые базы на территории РБ, проводил политику вооружения белорусских войск, оставляя после каждого обучения немало техники. В Кремле рассчитывали, что войска дружественной и подконтрольной им страны двинутся в Украину по первому приказу.

Позицию населения относительно военных действий в Москве не учитывали, поскольку знали, что за многие годы правления режима люди превратились в безвольных рабов. Это прекрасно продемонстрировали белорусы во время протестов против Лукашенко в 2020 году, когда десятки тысяч людей выходили на мирные акции и терпели издевательства полиции и внутренних войск. Тогда белорусы говорили, что они мирный народ. И совсем не понимали, что их судьба уже решена. Еще год назад на аргументы о том, что с такой позицией они получат и войну, и позор, "оппозиционеры" рассказывали о том, как они ждут прихода к власти в России Навального, который "всех уволит".

Именно поэтому когда с территории Беларуси начали прилетать первые "Калибры", каждый оппозиционер или либерал стал соучастником войны. Речь идет именно о коллективной ответственности, хотя белорусские чиновники, работники железной дороги, аэродромов и вообще вся армия являются непосредственными участниками боевых действий.

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Белорусские дипломаты собирали разведданные и делились ими с ФСБ. Из Беларуси заезжало множество диверсантов, наблюдавших за перемещением войск ВСУ. Участие в этом принимали как гражданские, так и сотрудники спецслужб. Поэтому говорить, что Беларусь остановилась в шаге от непосредственного участия в конфликте, не верно. На Украину напали две страны, которые хотят, чтобы наше государство перестало существовать. Поэтому все рассказы о "не таких белорусах" не имеют никакого смысла до полной победы. Поэтому доверять "оппозиционным" журналистам из РБ можно так же, как и "либеральным" СМИ России, которые, кстати, работают в Украине, но сливают позиции наших военных, пишут о "народе Донбасса" и иным образом продвигают пропагандистские нарративы в наше информационное пространство.

Некоторые белорусы решили воевать за свою свободу

Конечно, нельзя не вспомнить о единичных случаях, когда белорусы с совестью решили взяться за оружие и пойти воевать за собственную свободу. В рядах ВСУ. Эти мужчины понимают, что исключительно сломав позвоночник путинской России, они могут получить шанс создать нормальное государство.