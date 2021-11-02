Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины,

– написал "слуга народа".

К слову, об увольнении Андрея Тарана с поста главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все.

Обратите внимание! Александр Качура заявил, что во время заседания фракции "Слуга народа" принял решение поддержать кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Назначение Резникова министром