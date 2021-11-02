Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
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Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины,
– написал "слуга народа".
К слову, об увольнении Андрея Тарана с поста главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все.
Назначение Резникова министром
- Юрий Бутусов 24 октября проинформировал, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.
- Алексей Резников 1 ноября подал в отставку с должности вице-премьер-министра. Теперь его, вероятно, назначат главой Минобороны.
- Следует отметить, что министр обороны, а также министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента.