Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины,
– написал "слуга народа".

К слову, об увольнении Андрея Тарана с поста главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все.

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