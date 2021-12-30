За месяц до праздников новогодний шоппинг начинают 65% опрашиваемых. За неделю до праздников штурмовать магазины начинают 33% респондентов.

Заметьте "Счастье не в деньгах, а в их количестве": чему радовались украинцы в 2021 году

Где украинцы покупают подарки

  • в торговых центрах;
  • в интернет-магазинах;
  • в супермаркетах.

Интересные детали

Украинцы любят скидки. По акциям продукты покупают 52% опрошенных, подарки – 49%.
Вкусности до сих пор остаются самым популярным подарком на новогодне-рождественские праздники. Их планируют дарить 48% опрашиваемых.

Рейтинг самых популярных подарков

  • косметика – 29% респондентов;
  • игрушки, детские вещи – 27%;
  • предметы декора, сувениры – 24%;
  • одежда – 21%;
  • гаджеты – 18%;
  • алкоголь – 16%;
  • готовые наборы подарков – 15%;
  • чай и кофе – 12%;
  • украшения – 12%.

40% украинцев в этом году часто испытывали стресс

  • Данные социологического исследования "Рейтинга" свидетельствуют, что в течение 2021 года более 40% украинцев часто страдали от стресса.
  • Иногда испытывали стресс еще 29% опрашиваемых.
  • Еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс, 7% – никогда.

Как волшебник исполняет желания украинцев под Киевом: смотрите видео