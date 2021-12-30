За місяць до свят новорічний шопінг розпочинають 65% опитуваних. За тиждень до свят штурмувати крамниці починають 33% респондентів.

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Де українці купують подарунки

  • У торгових центрах;
  • в інтернет-магазинах;
  • у супермаркетах.

Цікаві деталі

  • Українці люблять знижки. За акціями продукти купують 52% опитаних, подарунки – 49%.
  • Смаколики досі залишаються найпопулярнішим подарунком на новорічно-різдвяні свята. Їх планують дарувати 48% опитуваних.

Рейтинг найпопулярніших подарунків

  • Косметика – 29% респондентів;
  • іграшки, дитячі речі – 27%;
  • предмети декору, сувеніри – 24%;
  • одяг – 21%;
  • гаджети – 18%;
  • алкоголь – 16%;
  • готові набори подарунків – 15%;
  • чай та кава – 12%;
  • прикраси – 12%.

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