За місяць до свят новорічний шопінг розпочинають 65% опитуваних. За тиждень до свят штурмувати крамниці починають 33% респондентів.
Зауважте "Щастя не в грошах, а в їхній кількості": чому раділи українці у 2021 році
Де українці купують подарунки
- У торгових центрах;
- в інтернет-магазинах;
- у супермаркетах.
Цікаві деталі
- Українці люблять знижки. За акціями продукти купують 52% опитаних, подарунки – 49%.
- Смаколики досі залишаються найпопулярнішим подарунком на новорічно-різдвяні свята. Їх планують дарувати 48% опитуваних.
Рейтинг найпопулярніших подарунків
- Косметика – 29% респондентів;
- іграшки, дитячі речі – 27%;
- предмети декору, сувеніри – 24%;
- одяг – 21%;
- гаджети – 18%;
- алкоголь – 16%;
- готові набори подарунків – 15%;
- чай та кава – 12%;
- прикраси – 12%.
40% українців цьогоріч часто відчували стрес
- Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що упродовж 2021 року понад 40% українців часто страждали від стресу.
- Іноді відчували стрес ще 29% опитуваних.
- Ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес, 7% – ніколи.
Як чарівник здійснює бажання українців під Києвом: дивіться відео