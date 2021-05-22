Оба друга Путина поселились в заповедных зонах. Например, дворец миллиардера Ротенберга расположен в заповеднике на мысе Сарыч.

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Остается вопрос – а что же осталось крымчанам? Ответ прост – 6-метровые заборы, которыми от них отгородилась российская элита.

"Крымское Межигорье"

"Крымское Межигорье" – именно так назвали местные жители дом беглого экс-президента Виктора Януковича на полуострове. Недостроенное поместье расположено на южном побережье – мысе Айя. Местные активисты надеялись, что дворец Януковича достроят и вместе с десятком гектаров передадут общине.



Недостроенній особняк Януковича в Крыму / Скриншот из видео "Крым.Реалии"

В 2016 году компания, связанная с Януковичем, передала право собственности на имение фирме, близкой к банку "Россия". Крупнейший акционер этого банка – друг Путина Юрий Ковальчук.



Особняк Януковича достался другу Путина Юрию Ковальчуку / Скриншот из видео "Крым.Реалии"

Как уничтожали коренной народ Крыма

После депортации крымских татар в мае 1944 года советская власть изменила географические названия в Крыму, чтобы полностью стереть память о реальной истории полуострова и его коренной народ. До этого более 90% названий имели крымскотатарское происхождение, говорят историки. Теперь количество переименованных улиц, площадей и скверов перечислить невозможно.

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