Обоє друзів Путіна оселилися в заповідних зонах. Наприклад, палац мільярдера Ротенберга розташований у заповіднику на мисі Сарич.

До слова Цар всієї Росії: з'явилися подробиці надрозкішного палацу Путіна в Геленджику – яскраві фото

Залишається питання – а що ж залишилось кримчанам? Відповідь проста – 6-метрові паркани, якими від них відгородилася російська еліта.

"Кримське Межигір'я"

"Кримське Межигір'я" – саме так назвали місцеві жителі будинок експрезидента-втікача Віктора Януковича на півострові. Недобудований маєток розташований на південному узбережжі – мисі Айя. Місцеві активісти сподівались, що палац Януковича добудують і разом з десятком гектарів передадуть громаді.



Недобудований маєток Януковича у Криму / Скриншот з відео "Крим.Реалії"

У 2016 році компанія, пов'язана з Януковичем, передала право власності на маєток фірмі, близькій до банку "Россия". Найбільший акціонер цього банку – друг Путіна Юрій Ковальчук.



Маєток Януковича дістався другу Путіна – Юрію Ковальчуку / Скриншот з відео "Крим.Реалії"

Як нищили корінний народ Криму

Після депортації кримських татар у травня 1944 року радянська влада змінила географічні назви в Криму, щоб повністю стерти пам'ять про реальну історію півострова та його корінний народ. До цього понад 90% назв мали кримськотатарське походження, кажуть історики. Тепер кількість перейменованих вулиць, площ та скверів перейменувати неможливо.