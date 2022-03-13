Получила "подарок" 10 Горно-штурмовая бригада. Систему РЭБ захватили 12 марта.

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"За минувшие сутки (12 марта – 24 канал) Эдельвейсам удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих свинособак", – говорится в сообщении.

ВСУ захватили вражескую систему РЭБ / Фото из фейсбука Сухопутных войск ВСУ

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