Трампу дарят "дворец в небе" за 400 миллионов долларов: Катар передает роскошный самолет

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Катар собирается подарить ему роскошный Boeing 747-8, который будет использоваться как Air Force One. Подарок на 400 миллионов долларов уже вызвал волну возмущения и требования расследования в Конгрессе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий Трампа опубликованный в его соцсети Truth Social. Он подтвердил, что согласился принять роскошный Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара.

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Трамп получит Boeing от Катара за 400 миллионов долларов

По его словам, самолет станет временным президентским бортом, а позже - собственностью его президентской библиотеки. В то же время в Конгрессе США заявляют о возможном нарушении этических норм и требуют расследования, сообщает Axios.

В заметке в соцсети Truth Social Трамп назвал сделку с Катаром "публичной и прозрачной" и обвинил демократов в “истерической лжи” и "политической охоте".

Министерство обороны получает бесплатно самолет 747, чтобы временно заменить 40-летний президентский борт. Но нечестных демократов это беспокоит настолько, что они требуют, чтобы мы еще и заплатили за него,

– написал Трамп.

Речь идет о роскошном лайнере Boeing 747-8, который в СМИ называют "крылатым дворцом". Самолет принадлежит эмиру Катара, и внутри имеет спальню, залы для приемов, дорогой интерьер с позолотой и современные средства связи. Его стоимость оценивается в 400 миллионов долларов – это может стать самым дорогим подарком в истории от иностранного государства президенту США.

По плану, сначала лайнер будет передан Министерству обороны США, которое вместе с компанией L3Harris проведет техническую модернизацию для эксплуатации как Air Force One. После завершения президентского срока Трампа, ориентировочно до 2029 года, самолет передадут Фонду президентской библиотеки Трампа.

Впрочем, это соглашение вызвало шквал критики со стороны демократов в Конгрессе. Конгрессмен Ричи Торрес обратился к правительственным структурам с требованием немедленно проверить законность подарка.

Юристы Белого дома и Минюста США уже подготовили правовое заключение для министра обороны Пита Гегсета. Они считают, что подарок можно принять, поскольку формально его получает не президент лично, а Пентагон. Такая аргументация призвана обойти "положение о вознаграждении" в Конституции США, которое запрещает чиновникам принимать ценные подарки от иностранных государств без разрешения Конгресса.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что "любой подарок от иностранного государства принимается в полном соответствии с действующим законодательством". В Катаре также подтвердили, что передача самолета сейчас находится на стадии согласования.