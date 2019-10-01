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      Подавился и умер: россиянин пытался поужинать салом

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      Россиянин умер, пытаясь поесть сало в темноте
      Россиянин умер, пытаясь поесть сало в темноте / shkolazhizni.ru

      Москвич трагически умер прямо во время ужина. 56-летний мужчина пытался поужинать салом, но подавился им. Дело в том, что прямо посреди ужина в комнате перегорела лампочка, и это не остановило голодного россиянина, который продолжил есть под свет телевизора.

      В один момент большой кусок сала просто застрял в горле мужчины, сообщает издание "Mk.ru".

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      Вместе с мужчиной в квартире проживали его сын с девушкой. Именно они и вызвали скорую и пытались оказать пострадавшему домедицинскую помощь.

      Впрочем неразжеванный кусок сала застрял слишком глубоко в горле мужчины, чем полностью перекрыл дыхательные пути. Когда еду удалось достать, мужчина уже был мертвым.

      К слову, вытащить кусок удалось только медикам скорой помощи с помощью специальных инструментов. Интересно, что новую лампочку в комнате так и не вкрутили – врачи работали под свет фонарика и настольной лампы.

      Какие еще курьезы были со вкусовыми предпочтениями россиян?
      Россияне уже традиционно празднуют Масленицу, угощая толпы людей блинами просто с лопат! Несмотря на полное игнорирование санитарно-экологических норм, кажется, восточным соседям такое развлечение нравится. А в 2016 году в России даже на официальном уровне запрещали кормить людей с лопат.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Новости России
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