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      Подавився і помер: росіянин намагався повечеряти салом

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      Росіянин помер, намагаючись поїсти сало у темряві
      Росіянин помер, намагаючись поїсти сало у темряві / shkolazhizni.ru

      Москвич трагічно помер прямо під час вечері. 56-річний чоловік намагався повечеряти салом, але подавився ним. Справа у тім, що просто посеред вечері у кімнаті перегоріла лампочка, та це не зупинило голодного росіянина, який продовжив їсти під світло телевізора.

      В один момент великий шматок сала просто застряг у горлі чоловіка, повідомляє видання "Mk.ru".

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      Разом з чоловіком у квартирі проживали його син з дівчиною. Саме вони і викликали швидку та намагалися надати потерпілому домедичну допомогу.

      Втім нерозжований шматок сала застряг надто глибоко у горлі чоловіка, чим повністю перекрив дихальні шляхи. Коли їжу таки вдалося дістати, чоловік вже був мертвим.

      До слова, витягнути шматок вдалося лише медикам швидкої допомоги за допомогою спеціальних інструментів. Цікаво, що нової лампочки у кімнаті так і не вкрутили – лікарі працювали під світло ліхтарика та настільної лампи.

      Які ще курйози були зі смаковими вподобаннями росіян?Росіяни вже традиційно святкують Масляну, пригощаючи натовпи людей млинами просто з лопат! Попри повне ігнорування санітарно-екологічних норм, здається, східним сусідам така розвага до вподоби. А у 2016 році у Росії навіть на офіційному рівні забороняли годувати людей з лопат.

      blog_ava
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      Теги: Жертви Новини Росії
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