Подчиненные Сытника заплатили Гройсману за рекламу

Подчиненные директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника заплатили подчиненным главы Кабинета Министров Украины Владимира Гройсмана почти полсотни тысяч гривен.

Об этом сообщает "Экспресс".

Читайте также: Журналисты выяснили, куда исчез Гройсман

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в редакцию "Урядовий курьер "(ежедневное издание центральных органов исполнительной власти Украины, учредителем которого является Кабмин) с просьбой о размещении информационных материалов о деятельности НАБУ. Издательство Кабмина согласилось сделать это только за деньги. В системе ProZorro 10 августа разместить подписанное соглашение о сотрудничестве.

Согласно этому документу, "Урядовый курьер" разместит отчет о деятельности НАБУ за первое полугодие 2018 года.

Материалы о работе антикоррупционеров будут размещены на первых 5 страницах издания. За то, чтобы отчитаться на страницах государственного издания представители НАБУ заплатят 46 тысяч гривен.