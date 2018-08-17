Подчиненные Сытника заплатили Гройсману за рекламу
Подчиненные директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника заплатили подчиненным главы Кабинета Министров Украины Владимира Гройсмана почти полсотни тысяч гривен.
Об этом сообщает "Экспресс".
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Национальное антикоррупционное бюро обратилось в редакцию "Урядовий курьер "(ежедневное издание центральных органов исполнительной власти Украины, учредителем которого является Кабмин) с просьбой о размещении информационных материалов о деятельности НАБУ. Издательство Кабмина согласилось сделать это только за деньги. В системе ProZorro 10 августа разместить подписанное соглашение о сотрудничестве.
Согласно этому документу, "Урядовый курьер" разместит отчет о деятельности НАБУ за первое полугодие 2018 года.
Материалы о работе антикоррупционеров будут размещены на первых 5 страницах издания. За то, чтобы отчитаться на страницах государственного издания представители НАБУ заплатят 46 тысяч гривен.
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