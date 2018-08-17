19:52
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Підлеглі Ситника заплатили Гройсману за рекламу

179 Читать новость на русском
Ситник заплатив Гройсману за рекламу
Ситник заплатив Гройсману за рекламу / censor.net.ua

Підлеглі директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника заплатили підлеглим очільника Кабінету Міністрів України Володимира Гройсмана майже півсотні тисяч гривень.

Про це повідомляє "Експрес".

Читайте також: Журналісти з’ясували, куди зник Гройсман

Національне Антикорупційне Бюро звернулося до редакції "Урядовий кур"єр" (щоденне видання центральних органів виконавчої влади України, засновником якого є Кабмін) з проханням про розміщення інформаційних матеріалів про діяльність НАБУ. Видавництво Кабміну погодилося зробити це тільки за гроші. У системі ProZorro 10 серпня розмістити підписану угоду про співпрацю.

Відповідно до цього документу, "Урядовий кур'єр" розмістить звіт про діяльність НАБУ за перше півріччя 2018 року.

Матеріали про роботу антикорупціонерів будуть розміщені на перших 5 шпальтах видання. За те, щоб відзвітувати в шпальтах державного видання представники НАБУ заплатять 46 тисяч гривень. 

Теги: Новини України Володимир Гройсман Артем Ситник Гроші Реклама
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Українка, яка підкорила Еверест, пройшла небезпечний льодопад у Гімалаях: яскраві фото
 27 квітня , 16:50
"Шахтар" на шляху до Полтави здійснив незаплановану посадку в Харкові
 29 листопада 2016 , 22:26
Захисник Динамо може переїхати до Туреччини
 3 серпня 2017 , 13:43
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук