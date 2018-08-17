Підлеглі Ситника заплатили Гройсману за рекламу

Підлеглі директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника заплатили підлеглим очільника Кабінету Міністрів України Володимира Гройсмана майже півсотні тисяч гривень.

Про це повідомляє "Експрес".

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Національне Антикорупційне Бюро звернулося до редакції "Урядовий кур"єр" (щоденне видання центральних органів виконавчої влади України, засновником якого є Кабмін) з проханням про розміщення інформаційних матеріалів про діяльність НАБУ. Видавництво Кабміну погодилося зробити це тільки за гроші. У системі ProZorro 10 серпня розмістити підписану угоду про співпрацю.

Відповідно до цього документу, "Урядовий кур'єр" розмістить звіт про діяльність НАБУ за перше півріччя 2018 року.

Матеріали про роботу антикорупціонерів будуть розміщені на перших 5 шпальтах видання. За те, щоб відзвітувати в шпальтах державного видання представники НАБУ заплатять 46 тисяч гривень.