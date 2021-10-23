Какая разница, что я не согласен, если есть протокол СНБО, – министр

Абрамовский не считает, что его министерство не справляется со своей работой. Он объяснил, что некоторые вещи ведомство может выполнить лишь после долгой процедуры одобрения законов.

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Я считаю, что решение СНБО, которое указывает, что мы плохо выполняем указы президента, – достаточное основание, чтобы написать заявление об отставке. Я с этим не согласен, но какая разница, если есть протокол СНБО,

– заявил Абрамовский.

Он добавил: "Есть задачи, которые не выполнены. Например, согласование Кодекса о недрах уже происходит полтора года. СНБО недавно внес дополнительные уточнения, мы снова остановили работу и занимаемся согласованием. Но такие вещи в Кабмине продолжаются 4 – 5 месяцев, потому что очень много разных процедур и замечаний".

Абрамовский о достижениях министерства

По словам чиновника, министерство достигло уменьшения объема незаконных рубок лесов в десятки раз. Речь идет о рубке в сезон тишины.

"Да, это нарушение, но это не то, что нельзя рубить, а надо было подождать месяц. Рубка без ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду – 24 канал). Нарушение? Да! Но в любом случае эта древесина была бы заготовлена", – подчеркнул министр.

Он добавил, что за 9 месяцев ведомство превзошло 2020 год по доходности на 5,6 миллиарда гривен, а по налогам – на 1,7 миллиарда гривен.

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До конца года будут еще впечатляющие цифры, потому что изменили много вредных вещей. Но если СНБО решил, что работа не удовлетворительная – я подчиняюсь,

– подытожил Абрамовский.

Данилов об отставке министра

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в отставке Абрамовского "нет ничего личного".

"Если бы он работал качественно и было бы совсем другое выполнение указов президента, то не было бы такого решения. Мы хотим, чтобы все указы президента выполнялись", – объяснил чиновник.

Обратите внимание! О том, что министр написал заявление об увольнении стало известно 19 октября. Накануне нардеп Даниил Гетманцев говорил, что возможную отставку Абрамовского обсуждали на фракции. По данным СМИ, новым министром может стать "слуга" Андрей Жупанин.