Первый вицеспикер Верховной Рады рассказал, есть ли такая возможность. Об этом он сказал 9 июня.

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Корниенко рассказал, можно ли лишить Ковалева мандата

Александр Корниенко объяснил, что в настоящее время у Конституции нет возможности лишить народного депутата Алексея Ковалева депутатского мандата из-за обвинений в коллаборационной деятельности.

Также политик объяснил, что депутаты, которые в 1996 году писали Конституцию, рассказывали ему, мол, в страшном сне не могли представить, что нужно написать такое основание для потери мандата, как коллаборантство, еще и с Россией.

Поэтому такого основания нет, есть основание "приговор суда". Соответственно, если будет приговор, поверьте мне, в тот же день соберется Верховная Рада, чтобы лишить мандата. Это касается и Медведчука, и Ковалева, и кого угодно,

– объяснил Корниенко.

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Предложения на округа подавали наши местные штабы, структуры. На тот момент еще не было такой партии как партии, это были в основном люди, занимавшиеся предвыборной кампанией президента на президентских выборах, затем автоматически кампаниями у себя в областях. Они подавали разных кандидатов, на тот момент трудно было предположить, что будут такие результаты.

– объяснил Ковалев.

Также первый вицеспикер Рады объяснил, что познакомился с Ковалевым уже на подготовительной сессии наших кандидатов по мажоритарным округам, которая была уже после утверждения.

"Я не знал этого человека абсолютно и могу это поклясться под любыми присягами", – сказал Корниенко.

Также он возразил слова журналиста Юрия Бутусова о том, что он причастен к тому, что Ковалев присоединился к президентской партии.

Кроме того, Корниенко не подтвердил информацию, что Ковалев будто бы купил "4 канал" по согласованию с Офисом Президента. Он добавил, что из соображений безопасности не общался с политиком после выезда на оккупированную Херсонщину.

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"Слуги народа" реагировали на скандал с Ковалевым

В партии "Слуга народа", в которую входит Ковалев, также отреагировали 8 июня. Партия заявила, что поведение Алексея Ковалева несовместимо со званием народного депутата Украины и идеями фракции.

Именно поэтому народные депутаты решили:

обратиться в Верховную Раду с призывом лишить Ковалева мандата нардепа ;

призвали Генпрокуратуру и СБУ как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев конфискацию его активов и имущества.

Кратко о ситуации в отношении Ковалева

8 июня народный депутат Алексей Ковалев, оставшийся на временно оккупированной Херсонской области, фактически признал свое государственное предательство. В частности, он пошел на сотрудничество с оккупантами. Ведь политик написал в фейсбуке о заседаниях фермеров, куда приехал представитель путинской администрации Сергей Кириенко.

В этот же день Государственное бюро расследований сообщило, что возбудило уголовное дело против нардепа Алексея Ковалева из-за коллаборационной деятельности.

В ДБР сообщили, что подконтрольные политику предприятия поставляют пищевую продукцию в Крым с последующей реализацией на территории России и завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.

Также, по данным ДБР, Ковалев обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория в городе Голая Пристань Херсонской области.

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