Перший віцеспікер Верховної Ради розповів, чи є наразі така можливість. Про це він розповів 9 червня.

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Корнієнко розповів, чи можна позбавити Ковальова мандату

Олександр Корнієнко пояснив, що наразі у Конституції немає можливості позбавити народного депутата Олексія Ковальова депутатського мандата через звинувачення у колабораційній діяльності.

Також політик пояснив, що коли депутати, які в 1996 році писали Конституцію то вони розповідали – у страшному сні не могли уявити, що треба написати таку підставу для втрати мандата, як колаборантство, ще й з Росією.

Тому такої підстави немає, є підстава "вирок суду". Відповідно, якщо буде вирок суду, повірте мені, в той же день збереться Верховна Рада, щоб позбавити мандата. Це стосується і Медведчука, і Ковальова, і кого завгодно,

– пояснив Корнієнко.

Нардеп пояснив, як Ковальов потрапив у "Слугу народу"

Пропозиції на округи подавали наші місцеві штаби, структури. На той момент ще не було такої партії як партії, це були в основному люди, які займалися передвиборчою кампанією президента на президентських виборах, потім автоматично кампаніями в себе в областях. Вони подавали різних кандидатів, на той момент важко було передбачити, що будуть такі результати,

– пояснив Ковальов.

Також перший віцеспікер Ради пояснив, що познайомився з Ковальовим вже на підготовчій сесії наших кандидатів по мажоритарним округам, яка була вже після затвердження.

"Я не знав цю людину абсолютно і можу це присягнути під будь-якими присягами", – сказав Корнієнко.

Також він заперечив слова журналіста Юрія Бутусова про те, що він причетний до того, що Ковальов долучився до президентської партії.

Окрім того, Ковальов не підтвердив інформацію, що Ковальов ніби купив "4 канал" за погодженням із Офісом Президента. Він додав, що з міркувань безпеки не спілкувався з політиком після його виїзду на окуповану Херсонщину.

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"Слуги народу" реагували на скандал з Ковальовим

У партії "Слуга народу", до якої належав Ковальов, також відреагували 8 червня. Партія заявила, що поведінка Олексія Ковальова несумісна зі званням народного депутата України й ідеями фракції.

Саме тому народні депутати вирішили:

звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандату нардепа;

закликали Генпрокуратуру та СБУ якомога швидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши конфіскацію його активів і майна.

Коротко про ситуацію щодо Ковальова

8 червня народний депутат Олексій Ковальов, який залишився на тимчасово окупованій Херсонщині, фактично визнав свою державну зраду. Зокрема він пішов на співпрацю з окупантами. Адже політик написав у фейсбуці про засідання фермерів, куди приїхав представник путінської адміністрації Сергій Кірієнко.

У цей же день Державне бюро розслідувань повідомило, що порушило кримінальну справу проти нардепа-колаборанта Олексія Ковальова через колабораційну діяльність. У ДБР повідомили, що підконтрольні політику підприємства постачають харчову продукцію до Криму з подальшою реалізацією на території Росії та завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

Також, за даними ДБР, Ковальов забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію в місті Гола Пристань, що на Херсонщині.

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