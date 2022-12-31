Поддержать людей в беде: работники McDonald's поставляют продукты по всей стране

С 24 февраля компания McDonald's поддерживает нашу страну и оказавшихся в затруднении украинцев. Несмотря на закрытие ресторанов, их работники с первого дня стали волонтерами и, пользуясь профессиональным опытом, организовали и реализовали ряд программ помощи нашим гражданам. В частности, собственноручно закупали и собирали продуктовые наборы по разным уголкам страны.

Помощь семьям военнопленных

Оксана Письмена с двумя детьми и мужчиной – жители села Виноградовка в Баштанском районе Николаевской области. Говорит, раньше на жизнь не жаловались, имели с мужем работу и все хватало. Однако после 24 февраля все изменилось: муж пошел защищать страну, а в марте их село оказалось в оккупации российских военных. Женщина рассказывает, что эти две недели будет помнить до конца жизни. Оккупанты крушили все, что видели, выбивали дверь, заходили в дома и искали мужчин. Оксана не рассказала, что мужчина – военный, поэтому его дом оставили. Однако уже в апреле она получила печальное известие – мужчина попал в плен. Говорит, что с тех пор нет никаких известий о нем.

Волонтеры McDonald's помогают оказавшимся в затруднении украинским семьям: смотрите видео

Последняя связь с ним была 9 апреля. С того момента никаких известий. Мы не знаем где он, как он, что он, жив ли он вообще,

– рассказывает Оксана.

Никаких выплат женщина не получает, а цены в магазинах только растут, поэтому говорит, что поддержка волонтеров сейчас очень нужна. От компании McDonald's она получила продовольственный набор с провизией первой необходимости. Продуктов из него хватит для семьи примерно на 5 – 6 дней.

"Спасибо всей команде McDonald's за особое внимание и что не забывают наших ребят, и не забывают их семьи, как звонят по телефону и оказывают действительно помощь. Большая благодарность!" – говорит Оксана.



Фото Оксаны с дочерью

Оксана и ее семья получили 150-тысячный продуктовый набор. Волонтеры McDonald's вместе с "Фундацией Дом Рональда Макдональда" за эти 10 месяцев собрали и доставили уже более 150 тысяч таких наборов. Такие же свертки получили и другие семьи военнопленных в Николаевской и Херсонской областях. В том числе и Ирина, муж которой также в апреле попал в плен под Мариуполем.



Продуктовый набор, доставляемый работниками McDonald's

Мой муж в плену с 9 апреля, его взяли под Мариуполем. Спасибо всей команде за поддержку, гуманитарная помощь очень хорошая,

– рассказывает Ирина.

Помощь всем нуждающимся

McDonald's поддерживает страну и украинцев через благотворительные программы с начала полномасштабного вторжения. В том числе на деоккупированных территориях и прифронтовых зонах. Многодетные семьи, переселенцы с прифронтовых и оккупированных территорий и, наконец, все, кто нуждается в поддержке и внимании, получали помощь от волонтеров McDonald's почти в каждом регионе Украины. Одной из таких стала семья Натальи Ковалевой. Вместе с двумя детьми она была вынуждена уехать из родного Северодонецка. Женщина рассказывает, что с начала военных действий они прятались в школе. Однако однажды они проснулись от того, что в их хранилище попали снаряды:

Приблизительно в 5 утра мы проснулись от осыпающейся стены, три снаряда попали в школу. В этот день я узнала об открытии зеленого коридора и решила убегать,

– вспоминает Наталья.

В эвакуационный поезд семья добиралась под постоянными обстрелами, дальше были 28 часов в пути во Львов. А потом они переехали в Вышгород, чтобы практически с нуля строить новую жизнь.



Фото Натали с дочерью

Продуктовый набор от McDonald's получила и семья Нины из Харькова. До войны она жила на Северной Салтовке, потому говорит, что все ужасы войны испытала с первых дней:

Я жила раздельно от детей. Мой дом крайний, поэтому сразу началось по полной программе. Пришлось взять кота и пойти к детям. Там сидели до 5-го марта, ждали чуда. А потом прилетело во двор. Мы спешно похватали детей, животных, и поехали к друзьям в поселки Высокий,

– вспоминает Нина.

Женщина рассказывает, что стало очень сложно, денег ведь не хватает и нет уверенности в завтрашнем дне. Вместе с семьей мечтает вернуться домой, но понимает, что некуда. Поэтому поддержка от волонтеров сейчас нужна как никогда.

Организация и реализация проекта

Реализовать программу поддержки украинцев удалось благодаря работникам МакДональдз, которые присоединились как волонтеры к проектам "Фундации Дом Рональда Макдональда". С самого начала проект возглавили работники отдела снабжения, наладившие логистику. А упаковку организовали по принципу работы ресторана McDonald's.

На производстве обустроили две линии, где каждый стоит на своем месте, знает свою часть работы и вкладывает в пакет часть продукции. Подобным образом готовится и бургер, только состоящий из ингредиентов. Все пакеты формируют быстро, ведь волонтеры работают как слаженный механизм. Также сотрудники компании ведут переговоры с поставщиками и фондами. С первого дня полномасштабного вторжения в проект присоединились более 500 работников сети. Все они работают на средства своего свободного времени. Потому что каждый понимает необходимость помогать друг другу и по возможности поддерживать тех украинцев, которые больше всего нуждаются в заботе.

Как получить помощь?

По вопросу выдачи гуманитарной помощи Фонд работает исключительно с благотворительными фондами. Для этого нужно заполнить анкету на сайте и оставить там свои контактные данные. Доставкой занимаются как сами фонды, так и волонтеры McDonald's. За время действия программы уже проработано более 500 заявок.

Кроме гуманитарной помощи людям, McDonald's вместе с "Фундацией Рональда Макдональда" занимается рядом других благотворительных проектов. В частности, несмотря на войну, они продолжают закупать медицинское оборудование для больниц, как жизненно важные ВАК-аппараты для лечения минно-взрывных ран и т.д.