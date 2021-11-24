Об этом во время брифинга 23 ноября рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня,

– отметила пресс-секретарь.

Джен Псаки также напомнила, что Джо Байден ранее распорядился оказать Украине военную помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств минобороны США.

По ее словам, при нынешней администрации Соединенных Штатов "неоднократно демонстрировали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредной активности России".

Обратите внимание! Журналисты CNN писали, что узнали от нескольких источников, что в Белом доме сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине, куда входит и летальное оружие.

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