Про це під час брифінгу 23 листопада розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона також нагадала, що Джо Байден раніше розпорядився надати Україні військову допомогу в розмірі до 60 мільйонів доларів коштом міноборони США.

Читайте також У Росії істерика через військову допомогу США для України

Ми підтримуємо тісні контакти з українським керівництвом, але мені нема чого анонсувати сьогодні,

– зазначила речниця.

З її слів, за нинішньої адміністрації Сполучених Штатів "неодноразово демонстрували, що можуть використовувати низку інструментів для протидії шкідливій активності Росії".

Зверніть увагу! Журналісти CNN писали, що довідалися від кількох джерел, що у Білому домі зараз обговорюють новий пакет допомоги Україні, куди входить і летальна зброя.

Загострення на кордоні України з Росією: що відомо