Китай использует зависимость России

В интервью 24 каналу аналитик Jamestown Foundation Алла Гурская объяснила, является ли Китай другом России и какие "подводные камни" имеют эти отношения.

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Парадоксально, что их связи стали сильнее после полномасштабного российского вторжения. Но вместе с тем они стали и одновременно напряженнее. Привязка России к Китаю стала сильнее, чем она была до февраля,

– считает аналитик.

По ее словам, Россия сама пошла в объятия к Китаю, и Китай это понимает. "Видит, какие сейчас в России экономические трудности. И пытается их использовать в свою пользу".

В пример Алла Гурская привела импорт энергии. Вместо того чтобы критиковать нападение России на Украину, Китай в основном критикует страны НАТО и США.

Попытки удержать баланс

В то же время, репутационные потери Китая от сотрудничества с Россией становятся все сильнее, особенно это видно в отношениях Китая со странами запада.

Обратите внимание! Китай стоит перед дилеммой – не хочет обрывать все связи с Россией, но вместе с тем хочет поддерживать связи с западом.

Китай пытается балансировать. Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем сложнее будет Китаю балансировать. Также Китай радуется российским военным неудачам, а также тому, что российская военная мощь иссякает,

– заметила Гурская.

На самом деле Китай многое потерял из-за России

Аналитик подчеркнула, что война России в Украине повредила планам Китая – в 2014 году, когда Россия захватила Крым, это помешало развитию китайских проектов на полуострове.

А после 24 февраля санкции, наложенные на Россию, мешают развитию и функционированию "Одного пояса и одного пути" – доставка грузов задерживается и это до сих пор наносит большой ущерб Китаю.

Также Китай являлся потребителем украинской кукурузы. Украина смогла заменить США для Китая в этой области. Теперь он вынужден хаотично искать новые рынки снабжения, привлекать к этому Бразилию и искать способы как можно скорее импортировать бразильскую кукурузу в Китай.

До этого всего Китай имеет свои планы на Арктику и на Северный морской путь. Сейчас на эти все планы может повлиять война и санкции против России. Более того, экономические проблемы выглядят довольно малыми по сравнению с социально-экономическими и геополитическими проблемами, которые война в Украине создает для Китая,

– объяснила Гурская.

Китай никогда не называл Россию союзником

Аналитик также вспомнила, что война повлекла за собой дестабилизацию в Казахстане и ряде центральноазиатских государств. А Россия, в свою очередь, обеспокоена постоянно усиливающимся китайским присутствием в этом регионе.

"Китай, кроме всего, пытается снизить влияние Индии в регионе, а Россия хочет и дальше поддерживать имеющийся уровень отношений с Индией. То есть есть разные аспекты этой дилеммы для Китая", – добавила Гурская.

Но на протяжении всего этого времени Китай никогда не называл Россию союзником, вместо этого использует такое понятие как партнер, но не союзник,

– резюмировала аналитик.

Поэтому она согласилась с другими экспертами российско-китайских отношений, что единственное, что держит эти страны вместе – это общее видение того, что США угрожают их интересам.

Важно! Полный текст интервью Аллы Гурской 24 каналу читайте по ссылке. Рассказываем, действуют ли санкции на Россию и удастся ли ЕС пережить эту зиму без голубого топлива из Кремля.

Последние новости о Китае на международной арене

Политолог Олег Саакян считает, что Китай не готов становиться на сторону России, поэтому хочет максимально затянуть время.

На фоне ослабления России Китай может отказаться от Тайваня и попытаться захватить восточные регионы страны-агрессора. На этих территориях живут сотни тысяч этнических китайцев.

Пекин будет сотрудничать с Вашингтоном, чтобы найти пути понимания в пользу обоих. При этом у стран есть некоторые разногласия по вопросу Тайваня.

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