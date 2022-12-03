Об этом для 24 канала рассказал американский политолог Рамис Юнус. Он считает, что Китай способен влиять на Россию.

Кстати Си Цзиньпин убеждает, что Китай не передает вооружения России, и отреагировал на ядерные угрозы.

"Китай повлиял, что ядерная риторика исчезла из повестки дня. Реакции США на это не хватало. Россия и так не планировала использовать ядерное оружие, но факт шантажа действовал на общественное мнение гражданских во всем мире. Особенно соседей Украины", – сказал Юнус.

Исчез ядерный шантаж

По словам политолога, Россия заинтересована сохранить хорошие отношения с Китаем на нынешнем уровне, поэтому политическое и экономическое влияние Пекина сильно. Эксперт отметил, что после встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена тема ядерного оружия вообще исчезла.

"Шантаж России не дал никакого результата. Сегодня риторика по переговорам совсем на другом уровне. Байден не говорит двусмысленно. Байден озвучивает тезисы Зеленского", – рассказал Юнус.

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По мнению политолога, Си Цзиньпин поддерживает в первую очередь Байдена. Они будут действовать с точки зрения интересов своих стран.

Они договорились давить каждый со своей стороны. Китай не говорит, что Украина должна отказаться от своей территории и признать аннексию. Я не вижу, чтобы сегодня кто-то это озвучивал, – подчеркнул политолог.

Он считает, что все понимают – корень проблемы в аннексии. Кроме того, говорится о возвращении территорий, которые Россия оккупировала в 2014 году. Как отметил Юнус, война прошла точку невозвращения после успехов Украины и преступлений России.

"Если Россия остановится раньше, то будет легче ей на международном уголовном суде. Каждый день войны увеличивает количество преступлений и преступников", – добавил эксперт.

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Китай может приближаться к позиции Запада

Юнус сказал, что Кремль не готов выводить войска, поэтому война будет продолжаться. На ее ход Китай может повлиять на свой нейтралитет, который будет приближаться к позиции Запада.

Главное, чтобы Китай продолжал придерживаться нынешней позиции. То есть, не поддерживать и не помогать. Американская разведка подтверждает это. Единственные российские спасатели – это Китай, даже не Индия, – рассказал политолог.

Он не считает, что Пекин сменит свою позицию после G20 и того, как анонсировали визит Блинкена в Китай в январе. То есть у Цзиньпина есть реальные договоренности и программы с США и чтобы реализовать все, как отметил Юнус, нужно завершить войну.

"Для этого нужны политические заявления, диалоги. Китаю это выгодно, с учетом проблемы Тайваня, товарооборота с США, проблем с экономикой", – добавил политолог.