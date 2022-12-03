Про це для 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Він вважає, що Китай здатен впливати на Росію.

До теми Сі Цзіньпін переконує, що Китай не передає озброєння Росії, й відреагував на ядерні погрози

"Китай вплинув, що ядерна риторика зникла з порядку денного. Реакції США на це не вистачало. Росія й так не планувала використовувати ядерну зброю, але факт шантажу діяв на суспільну думку цивільних у всьому світі. Особливо, сусідів України", – сказав Юнус.

Зник ядерний шантаж

За словами політолога, Росія зацікавлена зберегти добрі відносини з Китаєм хоч на теперішньому рівні, тому політичний та економічний вплив Пекіну сильний. Експерт зазначив, що після зустрічі Сі Цзіньпіна й Джо Байдена тема ядерної зброї взагалі зникла.

"Шантаж Росії не дав жодного результату. Сьогодні риторика щодо переговорів зовсім на іншому рівні. Байден не говорить двозначно. Байден озвучує тези Зеленського", – розповів Юнус.

До речі Війна між Китаєм і Тайванем можлива, – Держдеп США

На думку політолога, Сі Цзіньпін підтримує у першу чергу Байдена. Вони діятимуть з точки зору інтересів своїх країн.

Вони домовилися тиснути кожен зі свого боку. Китай не говорить, що Україна має відмовитися від своєї території й визнати анексію. Я не бачу, щоб сьогодні хтось це озвучував, – наголосив політолог.

Він вважає, що всі розуміють – корінь проблеми в анексії. Крім цього, мовиться про повернення територій, які Росія окупувала у 2014 році. Як зазначив Юнус, війна пройшла точку неповернення після успіхів України та злочинів Росії.

"Якщо Росія зупиниться раніше, то буде легше їй на міжнародному кримінальному суді. Кожен день війни збільшує кількість злочинів та злочинців", – додав експерт.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Рамісом Юнусом: дивіться відео

Китай може наближатися до позиції Заходу

Юнус сказав, що Кремль не готовий виводити війська, тому війна продовжуватиметься. На її хід Китай може впливати своїм нейтралітетом, який наближатиметься до позиції Заходу.

Головне, щоб Китай продовжував дотримуватися теперішньої позиції. Тобто не підтримувати й не допомагати. Американська розвідка це підтверджує. Єдину російські рятівники – це Китай, навіть не Індія, – розповів політолог.

Він не вважає, що Пекін змінить свою позицію після G20 й того, як анонсували візит Блінкена в Китай у січні. Тобто Цзіньпін має реальні домовленості та програми зі США й щоб реалізувати все, як зазначив, Юнус, треба завершити війну.

"Для цього потрібні політичні заяви, діалоги. Китаю це вигідно, з урахуванням проблеми Тайваню, товарообігу зі США, проблем з економікою", – додав політолог.