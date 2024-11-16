Днями Дональд Трамп висунув на посаду очільника Пентагона колишнього військового і ведучого FoxNews Піта Гегсета. Новим генпрокурором президент бачить Метта Гетца. Обидва кандидати опинилися під загрозою, оскільки їх звинувачують у сексуальних домагання, пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Неоднозначна команда Трампа

Нещодавно стало відомо, що поліція в Каліфорнії розслідувала справу щодо ймовірного сексуального насильства з боку Піта Гегсета у 2017. Тоді жодних офіційних звинувачень висунуто не було. Але цього виявилося достатньо, аби новопризначений керівник штабу Трампа Сьюзі Вайлс порушила розмову про минулу справу з Гегсетом наступного дня після його обрання Трампом. Адвокати майбутнього президента також поспілкувалися з Гегсетом на цю тему. Той розповів, що "все сталося за згодою сторін".

Історія з Гегсетом поновила суперечки і навколо Метта Гетца, ультраправого конгресмена від Флориди. Той зіткнувся з дворічним розслідуванням Міністерства юстиції щодо звинувачень у секс-торгівлі. Зокрема, йшлося, що він мав інтим із 17-річною неповнолітньою.

15 листопада адвокат двох жінок, які були свідками під час розслідування Комітетом з етики Палати представників щодо Геца, сказав, що одна з його клієнток розповіла колегії, що бачила, як конгресмен займався сексом з неповнолітньою.

Тоді сенатори-республіканці та демократи почали наполягати на тому, щоб звіт комітету про поведінку Гетца таки був призначений, незважаючи на те, що кримінальне розслідування завершилося без пред’явлення звинувачень.

Метт Гетц не став чекати публікації звіту та пішов у відставку, адже очікувалось, що зміст документа може "завдати йому шкоди". Спікер Палати Майк Джонсон заявив, що "наполегливо проситиме" не публікувати звіт.

Скандали щодо сексуальних домагань стосуються і Роберта Кеннеді-молодшого, якого Дональд Трамп розглядає на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб, зазначає The Guardian.

Колишня няня дітей Кеннеді звинуватила його у домаганнях у 1998 році.

До слова, Дональд Трамп отримував звинувачення у подібних злочинах. Так, навесні 2023 року суд присяжних визнав його винним у сексуальному насильстві та наклепі щодо письменниці Керролл.