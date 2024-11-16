Майбутній очільник департаменту з підвищення ефективності уряду Ілон Маск опублікував пост в мережі "Х", у якому висміяв українського лідера, передає 24 Канал.

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Цинічний вчинок Маска

Американський мільярдер запостив шматок з інтерв'ю Володимира Зеленського "Українському радіо", в якому той каже, що США не зможуть змусити Україну "сидіти і слухати" за столом переговорів, бо вона – незалежна держава.

Репост Маск підписав фразою: "У нього чудове почуття гумору". Також скандальний бізнесмен прикріпив посилання на статтю BBC за 2021 рік, в якій йдеться про становлення Зеленського від коміка до президента.

Нагадаємо президент Зеленський сказав, за яких умов можливі перемовини між Україною та Росією. За його словами, наша країна має перебувати у сильній позиції.