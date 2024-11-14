Про те, що Метц обійме посаду генпрокурора, новообраний президент США Дональд Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.

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Кого Трамп обрав новим генпрокурором США

Трамп заявив, що новим генпрокурором США стане Метт Гетц – конгресмен з Флориди. За словами новообраного президента, Гетц – "глибоко обдарований і наполегливий юрист", а в Конгресі він нібито відзначився своєю увагою "до досягнення вкрай необхідних реформ у Міністерстві юстиції".

Республіканець також переконаний, що Гетц "зможе захистити кордони США, ліквідує злочинні організації та відновить сильно підірвану віру та довіру американців до Міністерства юстиції".

В юридичному комітеті Палати представників, який здійснює нагляд за Міністерством юстиції, Метт відіграв ключову роль у розгромі містифікації "Росія, Росія, Росія" та викритті тривожної та системної урядової корупції та озброєння,

– повідомив Трамп.

Втім, таке рішення стало несподіванкою. Так, Гетц досі є об'єктом розслідування комісії з етики Конгресу. Конгресмена звинувачували у сексуальних зловживаннях, незаконному вживанні наркотиків та отриманні "неналежних подарунків". Хоча Гетц заперечував усі звинувачення, проте розслідування ще триває.

Справу відкрили ще у 2021 році, коли законодавець "поширював неприйнятні зображення або відео в залі засідань Палати представників, зловживав державними ідентифікаційними записами, конвертував кошти виборчої кампанії для особистого використання та/або отримав хабар або неправомірну винагороду". У червні комітет оголосив, що більше не переслідує за ці конкретні звинувачення.

Крім того, Гетц відомий своєю антиукраїнською позицією. Він неодноразово блокував фінансову та військову допомогу Україні, голосував проти законопроєкту про лендліз, а також був одним з ініціаторів відставки республіканського спікера Палати представників США восени 2023 року. Саме дії Гетца тоді зупинили голосування за допомогу Україні й спричинило розкол всередині Республіканської партії.