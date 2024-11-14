О том, что Метц займет должность генпрокурора, новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил в собственной соцсети Truth Social, передает 24 Канал.

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Кого Трамп выбрал новым генпрокурором США

Трамп заявил, что новым генпрокурором США станет Мэтт Гетц – конгрессмен из Флориды. По словам новоизбранного президента, Гетц – "глубоко одаренный и настойчивый юрист", а в Конгрессе он якобы отличился своим вниманием "к достижению крайне необходимых реформ в Министерстве юстиции".

Республиканец также убежден, что Гетц "сможет защитить границы США, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции".

В юридическом комитете Палаты представителей, который осуществляет надзор за Министерством юстиции, Мэтт сыграл ключевую роль в разгроме мистификации "Россия, Россия, Россия" и разоблачении тревожной и системной правительственной коррупции и вооружения,

– сообщил Трамп.

Впрочем, такое решение стало неожиданностью. Так, Гетц до сих пор является объектом расследования комиссии по этике Конгресса. Конгрессмена обвиняли в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков". Хотя Гетц отрицал все обвинения, однако расследование еще продолжается.

Дело открыли еще в 2021 году, когда законодатель "распространял неприемлемые изображения или видео в зале заседаний Палаты представителей, злоупотреблял государственными идентификационными записями, конвертировал средства избирательной кампании для личного использования и/или получил взятку или неправомерное вознаграждение". В июне комитет объявил, что больше не преследует за эти конкретные обвинения.

Кроме того, Гетц известен своей антиукраинской позицией. Он неоднократно блокировал финансовую и военную помощь Украине, голосовал против законопроекта о лендлизе, а также был одним из инициаторов отставки республиканского спикера Палаты представителей США осенью 2023 года. Именно действия Гетца тогда остановили голосование за помощь Украине и повлекло раскол внутри Республиканской партии.